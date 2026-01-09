Zweite startet ab Samstag in Wadern

Nach zwei vierten Plätzen will die Zweite des 1. FC Saarbrücken nun auch beim 28. LBS-Cup des FC Wadrill wieder in die Punkteränge kommen. Dafür wäre aber erst mal die Qualifikation für den Finaltag nötig. Am Samstag steht das Team von Trainer Sammer Mozain in der Vorrunden-Gruppe D ab 17.51 Uhr zunächst dem Bezirksligisten SG Lockweiler-Krettnich-Morscholz-Steinberg gegenüber. Um 18.42 Uhr geht es dann gegen den Landesligisten SV Bardenbach, ehe ab 19.56 Uhr das Gruppenfinale gegen den Südwest-Bezirksligisten SC Birkenfeld ansteht. Der Gruppenbesten und der Zweiten steigen dann am Sonntag ab 14 Uhr in die Zwischenrunde ein, das Endspiel ist am selben Abend für 20 Uhr vorgesehen. Gespielt wird in der Herbert-Klein-Halle in Wadern. Trainer Sammer Mozain sagte am Freitag zum bevorstehenden Turnier: "Wir werden diesmal eine noch jüngere Truppe wie sonst aufbieten, mit vier A-Junioren und weiteren vier Spielern aus dem Saarlandliga-Kader. Nur Ricco Cymer wird älter als 20 Jahre sein. Wir werden, falls wir uns für den Final-Sonntag qualifizieren, mit diesem Team auch die Zwischenrunde bestreiten. Die erfahreneren Spieler haben am Wochenende frei". Für das Hallenmasters hat das FCS-Saarlandligateam sowieso keine Ambitionen angemeldet. "Wir sind dennoch bei den Turnieren, bei denen wir starten, ehrgeizig und wollen so weit kommen wie möglich, aber der Spaß steht im Vordergrund und wir wollen keine Verletzten mit nach Hause nehmen", ergänzte er.