Zweite startet ab Dienstag in Wadern 1. FC Saarbrücken: Erste Teilnahme am hochkarätigen Turnier

Erstmals seit der Neuanmeldung startet die in der Landesliga Süd spielende Zweite des 1. FC Saarbrücken beim hochrangig besetzten HACO-Hallenturnier in Wadern. Nach der Finalteilnahme von Saarlouis will das Team von Sammer Mozain wieder in die Punkteränge kommen.

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken nimmt ab Dienstag am hochwertigen Hallenturnier des FC Noswendel-Wadern in der Wadernerr Stadthalle teil. Es ist das erste Mal seit der Neuanmeldung, dass eine Mannschaft des 1. FC Saarbrücken am HACO-Turnier, das zum 36. Mal ausgetragen wird, teilnimmt. Das Malstatter Team ist in Gruppe D gelost worden und bestreitet sein erstes Spiel um 20.12 Uhr gegen den Landesligisten SG Bostalsee. Um 20.46 Uhr geht es gegen rheinländischen Bezirksligisten SG Geisfeld, ehe man um 21.20 Uhr dem Saarlandligisten SG Mettlach/Merzig gegenübersteht. Das letzte Gruppenspiel des blau-schwarzen Teams ist dann für 21.54 Uhr vorgesehen, wenn man auf den in der Verbandsliga spielenden Veranstalter trifft. Die Zwischenrundenspiele und die Finalspiele werden am Mittwoch, 28.12. ausgetragen. "Wir könnten auf Carsten Jüptner zurückgreifen, der sich in Saarlouis verletzte. Eric Stephan fällt mit muskelbündelriss länger aus, auch ich selbst werde wegen einem Rippenbruch nicht spielen können. Wir werden wahrscheinlich gegenüber Saarlouis wieder mehrere andere Spieler dabei haben, aber wir wollen wieder ein schlagkräftiges Team stellen, mit dem wir die Zwischenrunde erreichen können", sagte Sammer Mozain am Montag.