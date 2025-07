Zweite spielt erst Donnerstag gegen FV Fischbach

Die Zweite des 1.FC Saarbrücken spielt erst am Donnerstag (19.30 Uhr, Kunstrasenplatz Heusweilerstr., Quierschied) gegen den Bezirksligisten FV Fischbach. "Ursprünglich wollten wir auf unserem Kunstrasen spielen, wegen des Testspiels der Ersten gegen Mainz 05 geht das aber nun nicht. Wir haben uns mit Fischbach dann auf den Donnerstag geeinigt und spielen dort. Wir haben dann ja auch erst am Montag den nächsten Test gegen dem FV Diefflen", sagte Trainer Sammer Mozain am Mittwoch. Positiver Nebeneffekt: Mit Luca Behr und Lukas Feka kann Drittliga-Trainer Alois Schwartz auf zwei Spieler aus dem Saarlandliga-Team zurückgreifen. "Beide werden aber auch am Donnerstag bei uns sein. Es werden nur Ram Jashari wegen Arbeit und Jael Mutombo Nyota fehlen. Zinedin Osmanagic wird am Donnerstag genauer untersucht, er könnte auch noch ausfallen", ergänzte der Coach.