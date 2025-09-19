Zweite spielt bereits am Samstag

Für die Zweite des 1. FC Saarbrücken geht es nach dem Spielabbruch vom vergangenen Sonntag nun zum Vorletzten SC Reisbach. Das Spiel im Saarwellinger Gemeindeteil wird bereits am Samstag um 16 Uhr auf dem Kunstrasenplatz "Lohwiese" ausgetragen. "Lukas ging es schnell besser, er hatte eine Gehirnerschütterung, aber es sieht so aus als könne er am Samstag eingesetzt werden. Wir wissen, dass Reisbach nach dem Trainerwechsel zu Markus Kneip nun wieder anders eingestellt ist und dass wir sie keinesfalls an ihrem siebzehnten Platz messen werden. Wir haben gesehen, dass sie in der Liga manche Spielzeiten viel weiter vorne abgeschlossen haben und jetzt personelle Probleme haben. Aber wir werden sowieso keinen Gegner unterschätzen, wir müssen auch gegen Teams aus dem hinteren Tabellenbereich voll konzentriert bis zum Schluss bleiben", sagte Trainer Sammer Mozain am Freitag. Fehlen werden Torwart Ricco Cymer, Mateo Schulze und Leo Sahin. Das Spiel gegen den SV Merchweiler wird zeitnah wiederholt, ein genauer Termin steht aber noch nicht fest.