Zweite spielt auch am Mittwoch

Auch am Mittwoch (4. Februar) ist die Zweite des 1. FC Saarbrücken im Einsatz. Auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) empfängt das Team von Trainer Sammer Mozain die SG Hochwald. Der Gegner ist in der Rheinlandliga, die vom Niveau her der Saarlandliga entspricht, Zwölfter. "Wir werden den gleichen Kader aufbieten können, der am Sonntag gegen den luxemburgischen Zweitligisten Berburg bis in die letzte Spielminute ein Remis erreichen konnte. Es werden also lediglich Mateo Schulze und Gianluca Lo Scrudato fehlen. Wir haben noch viele Spiele und hoffen, dass sie bis zum Start dann dabei sind", sagte der Trainer am Dienstag.