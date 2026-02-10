Zweite spielt am Mittwoch in Geislautern

Für die Zweite des 1 FC Saarbrücken geht die Testspielserie an diesem Mittwoch, 11. Februar, mit einem Gastspiel beim Verbandsligisten SV Geislautern weiter. Nach zwei Begegnu gegen Rheinlandligisten, die ein Temis gegwn dem SV Rot-Weiss Wittlich und einem Sieg über die SG Hochwald brachten trifft das Team von Trainer Sammer Mozain somit wieder auf einen saarländischen Gegner. Nach der Absage der Begegnung beim FC Kandil ist es zudem das erste Auswärtsspiel des Jahres. Gibriel Darkoui und und Mateo Schulze fehlten gegen Wittlich, für Schulze kkmmt die Partie zu früh. "Wir haben einige Erkrankte und Erkältete, wir müssen sehen wer dabei sein kann. Wir wissen, dass sie voriges Jahr fast durchmarschiert wären, wir werden sie also nicht unterschätzen", sagte Steven Zellner, der am Dienstag den auf einer Forrbildung weilenden Trainer vertrat. Am Fastnachtssonntag gibt es für alle Faschingsmuffel eine gute Alternative, um 15 Uhr spielt die Zweite auf dem Kunstrasen am FC-Sportfeld gegen den Südwest-Verbandsligisten SV Morlautern. Das Spiel in Geislautern auf dem Kunstrasenplatz "Im Brühl" beginnt um 19 30 Uhr.