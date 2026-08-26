Zweite Spielabsage in Folge bei Türkgücü München

Kein Fußballspiel möglich: Türkgücü München musste das Heimspiel gegen Aubing absagen. – Foto: Werner Kroiß / privat

Zweimal in Folge muss Türkgücü München zuschauen. Nach der Absage in Schwabing fällt nun auch das Heimspiel gegen Aubing aus.

Bereits am vergangenen Spieltag fiel die Auswärtspartie beim FC Schwabing ins Wasser. Starke Regenfälle hatten den Platz unbespielbar gemacht, die Begegnung musste abgesagt werden.

Türkgücü München ist ordentlich in die neue Saison der Landesliga Südost gestartet. Nach dem Abstieg aus der Bayernliga konnte sich die Mannschaft zunächst stabilisieren und sammelte in den ersten Spielen wichtige Punkte . Nun sorgt allerdings eine ungewöhnliche Serie für Aufsehen: Die vergangenen beiden Partien der Münchner wurden abgesagt.

Sand auf dem Platz: Türkgücü München muss Heimspiel absagen

Nun trifft es Türkgücü erneut – diesmal auf eigenem Platz. Das kommende Heimspiel gegen den SV Aubing kann ebenfalls nicht stattfinden. Grund sind die Platzverhältnisse. Auf dem Spielfeld befindet sich aktuell eine große Menge Sand, weshalb eine Austragung der Partie nicht möglich ist.

Damit muss Türkgücü bereits zum zweiten Mal in Folge auf ein Ligaspiel verzichten. Während die erste Absage noch witterungsbedingt zustande kam, sind diesmal die Bedingungen auf dem eigenen Platz ausschlaggebend. Die Stadt habe auf dem Spielfeld eine größere Menge Sand aufgetragen. Warum dies geschehen sei, wisse man bei Türkgücü bislang allerdings nicht. Grundsätzlich handelt es sich um eine gängige Methode zur Auflockerung, Durchlüftung und Wasserdurchlässigkeit des Bodens.

Zwei Spielabsagen in Folge: Nachholtermine stehen bereits fest

Zweiter Vorstand Bülent Aydin möchte hauptsächlich eines klarstellen: „Das Spiel wurde aufgrund der Platz-Problematik abgesagt. Der Platz ist nicht bespielbar und es wäre zu riskant für beide Seiten.“ Gerüchte, wonach andere Gründe hinter der Absage stecken könnten, weist Aydın damit zurück.

Für Türkgücü bedeutet das nicht nur eine ungewöhnliche Unterbrechung des Spielbetriebs, sondern auch zwei Partien, die zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden müssen. Die Termine stehen bereits fest: Gegen Schwabing soll am 15.09. um 17:30 Uhr gespielt werden und gegen Aubing am 07.10. um 16:30 Uhr.