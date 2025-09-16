„Zweite“ siegt in Auerbach

TSV Auerbach II – FC Busenbach II 0:2 (0:1)

Am vergangenen Sonntag traf unsere zweite Mannschaft auf die Reserve des TSV Auerbach.

In Abwesenheit des Trainergespanns Jäck/Vogel übernahmen die verletzten Spieler Martin Reiser und Axel Bauer die Verantwortung und stimmten die Mannschaft hervorragend auf das unangenehme Auswärtsspiel ein.



Von der ersten Minute an setzte man den Gegner unter Druck und ließ Auerbach nicht ins Spiel kommen. Der FCB dominierte das Geschehen über weite Strecken, kontrollierte Ball und Gegner, doch es konnten nur wenige klare Torchancen herausgespielt werden.

Bei Standards war der FCB stets gefährlich, die Kugel verfehlte jedoch mehrmals knapp das Ziel. Defensiv stand die Mannschaft sehr stabil, die Hausherren kamen offensiv kaum zur Geltung und konnten sich keine nennenswerten Chancen erspielen.



In der 42. Minute war es dann soweit: Nach schöner Kombination über Schwab und Ochs brachte Altinger den FCB verdient mit 1:0 in Führung. Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit setzte sich das bekannte Bild fort: Der FCB bestimmte das Spiel, während Auerbach sich auf die Defensive konzentrierte. In der 61. Minute sorgte Schwab per Kopf für die Vorentscheidung zum 0:2. Mit Reiser, Häfele, Hofmann, Schroth und Maka wurden in der Schlussphase fünf frische Kräfte aus dem großen Kader eingewechselt, die das Spiel weiter stabilisierten und den Vorsprung souverän über die Zeit brachten. Ab der 70. Minute spielte der Gegner in Unterzahl, doch dem FCB fehlte die letzte Konsequenz in der Chancenverwertung, um das Ergebnis weiter auszubauen.

Am Ende ein verdienter Sieg .

Mit nun vier Siegen aus fünf Spielen behält man damit die Tabellenführung.



Am kommenden Wochenende ist unsere Zweite erstmals spielfrei. Das Heimspiel gegen den Ittersbach wurde auf Wunsch der Gäste auf den 19.10.2025 verschoben.

Weiter geht es am 28.09.2025 beim ASC Wettersbach II.

Wir freuen uns auf die gewohnt zahlreiche Unterstützung am Spielfeldrand!