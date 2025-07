Zweite setzt sich im vorletzten Test klar durch.

Die Zweite des 1.FC Saarbeücken hat ihr vorletztes Testspiel vor der am übernächsten Freitag beginnenden Saarlandliga-Runde beim Bezirksligisten FV Fischbach mit 5:0 (1:0) gewonnen. Auf dem Kunstrasenplatz an der Heusweilerstr. im Quierschieder Gemeindeteil traf in der ersten Hälfte nur Tim Kloster (43.) ins Tor der Gastgeber. Nach der Pause war der FVF kurzfristig besser im Spiel, kassierte aber durch Thierry Correia Delgado Fonseca das 0:2 (53.). Leo Sahin (74.) Elias Jung (85.) und Davide Ghiani (86.) legten in den letzten sechzehn Minuten noch drei Treffer zum 0:5-Endstand nach. Trainer Sammer Mozain sagte nach dem Spiel: "Das war ein Spiel gegen einen Gegner, der sehr, sehr tief stand, so dass wir Lösungen suchen mussten. Sie haben gut dagegengehalten, kamen dann zu Beginn der zweiten Hälfte sogar besser ins Spiel, aber als die Kräfte bei ihnen nachlesen, kamen wir noch zu drei Treffern. Wir haben jetzr am Montag die Generalpeobe gegen den Oberligisten FVDiefflen, da wollen wir dann sehen, dass wir bereit sind für die Saarlandliga. Zinedin Osmanagic wird länger fehlen, er hat einen Muskelfaserriss, ansonsten sind alle fit". Die Begegnung gegen den RPS-Oberligisten FV Diefflen findet am Montag ab 18.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Saarwellinger Gemeindetwil Schwarzenholz (Schwalbacher Str.) statt.