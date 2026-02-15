Zweite schlägt Südwest-Verbandsligisten

Die Zweite des 1.FC Saarbrücken hat am Sonntag das Testspiel gegen den SV Morlautern aus der Verbandsliga Südwest auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld mit 3:2 (1:1) gewonnen. Schon kurz nach Anpfiff traf Lukas Feka zur Malstatter Führung. Die Gäste aus dem Kaiserslauterer Stadtteil, die gerade erst aus der RPS-Oberliga abgestiegen sind, kamen allerdings nicht nur vor der Pause zum Ausgleich, sondern gingen zu Beginn der zweiten Hälfte sogar kurz in Führung. Feka konnte aber fast postwendend ausgleichen, Thierry Correia Delgado Fonseca sicherte den Saarländern schließlich noch den Sieg. "Es war ein guter Test gegen einen Gegner aus einer parallelen Liga, wir wissen ja, dass die Verbandsliga Südwest auch ein hohen Niveau hat, da spielt es keine Rolle, auf welchem Tabellenplatz der Gegner steht. Wir haben uns im zweiten Abschnitt nach dem Rückstand den knappen Sieg durch Einsatz und Kampfeswillen aber auch verdient", sagte FCs-Trainer Sammer Mozain nach dem Spiel. Die Generalprobe vor dem Rückrundenstart am übernächsten Wochenende erfolgt nun am kommenden Sonntag, 23. Februar um 15.30 Uhr ebenfalls auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld, dann kommt die Zweite des RPS-Oberligisten FK Pirmasens, die ebenfalls in der Verbandsliga Südwest spielt, als Gast nach Saarbrücken.