Zweite schlägt sich wacker

Im Vorspiel der Reserven bekam es auch unsere zweite Mannschaft mit dem Tabellenführer aus der Nachbargemeinde zu tun. Trotz großer Personalsorgen zog sie sich dabei achtbar aus der Affäre, wenngleich sie dem Gegner alle Punkte überlassen musste. Bereits im ersten Durchgang zeichnete sich ab, dass die Gäste das Spiel machen sollten, große Gefahr für Schorers Kasten versprühten sie zunächst aber nicht. In der 24. Minute machte Altinger mit dem ersten gefährlichen Abschluss auf sich aufmerksam, der allerdings den linken Winkel verfehlte. Einen Eckball von rechts brachte Schwab gefährlich vors Auerbacher Gehäuse, doch die TSV-Defensive konnte zunächst klären und der Nachschuss landete auf dem Tor (31.). Ein Freistoß von Schwab flog kurz vor der Pause am rechten Pfosten vorbei (42.), und als alle schon mit dem torlosen Remis rechneten, spitzelte Altinger am langen Pfosten dann doch noch einen Ball über die Linie, sodass es mit 0:1 in die Kabine ging.

Nach der Pause probierte sich die FCB-Reserve mit einem Kopfball nach einem Freistoß (48.), bevor ihnen nach einer guten Stunde Spielzeit dann doch das 0:2 durch Schwab gelang. Die letzten zwanzig Minuten der Partie musste die TSV-Elf nach einer leider nur einseitig geahndeten Tätlichkeit mit anschließender Beleidigung in Unterzahl bestreiten, was aber recht gut gelang. Die Gäste machten nicht mehr als nötig und kamen zu keinen nennenswerten Abschlüssen mehr. Offensiv blieben die Balzer-Jungs jedoch auch blass und so plätscherte die Partie ihrem Ende entgegen. Schlussendlich nimmt Busenbach die Punkte verdient mit an die Albhöhe, wobei sich die TSV-Elf nach Kräften mühte, so gut es ging dagegenzuhalten.