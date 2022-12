Zweite scheitert in der Zwischenrunde 1.FC Saarbrücken: Keine Punkte beim Turnier in Wadern

Die Landesliga-Mannschaft des 1. FC Saarbrücken ist am Mittwoch beim 36. HACO-Hallenturnier des FC Noswendel-Wadern in der Zwischenrunde ausgeschieden. In zwei Spielen konnte nur ein Punkt eingefahren werden, was nicht zum Weiterkommen reichte.

Für die Zweite des 1. FC Saarbrücken war am Mittwoch beim 36. HACO-Hallenturnier des FC Noswendel-Wadern schon in der Zwischenrunde Endstation. Das diesmal von Alden Hodzic geführte Team musste sich im ersten Zwischenrundenspiel dem RPS-Oberligisten FK Pirmasens mit 3:6 beugen. Im zweiten Spiel gab es gegen den Landesligisten SV Weiskirchen-Konfeld ein 1:1. Da Pirmasens und Weiskirchen sich im letzten Gruppenspiel torlos trennten, schied das FCS-Team früh aus. "Wir haben heute mit Torwart gespielt, mussten aber auf Pierluigi Vella und Alexander Jochum verzichten. Weil kein anderer Spieler dazukam, waren wir personell nicht gut aufgestellt. Wir haben aber auch nicht gut gespielt und hätten das weiterkommen nicht verdient gehabt. Wir spielen nun am Donnerstag beim Turnier des SV Saar 05 in der Joachim-Deckarm-Halle, da kommen viele Fans, dort wollen wir uns wieder besser präsentieren", sagte Hodzic nach dem letzten Gruppenspiel. Am Donnerstag um 17.18 Uhr trifft das FCS-Team in der Joachim-Deckarm-Halle auf die Sportfreunde Saarbrücken, danach geht es um 17.54 gegen den SV Bliesmengen-Bolchen weiter, ehe man um 19.42 Uhr noch auf den ASC Dudweiler trifft.