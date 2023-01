Zweite schafft es in Dillingen in die Punkte 1.FC Saarbrücken: Niederlagen gegen die beiden Endspielteilnehmer

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken erreichte beim Hallenturnier des RPS-Oberligisten FV Diefflen am Montagabend Rang Vier. In der Zwischenrunde musste man sich im ersten Spiel der Ersten des Gastgebers mit 1:4 geschlagen geben. Im zweiten spiel konnte man die Dritte des FVD, die nach fünf Minuten schon fünf Fouls auf dem Konto hatte, mit 8:0 bezwingen. Im entscheidenden dritten Zwischenrundenspiel setzte sich das Team von Trainer Sammer Mozain dann mit 4:2 gegen den Landesligisten SSV Pachten durch. Im Halbfinale erwies sich Masters-Titelverteidiger SF Köllerbach bei seinem 8:3-Sieg als klar stärker. Im Spiel um Platz Drei musste nach einem unentschiedenen Spielstand sowohl zum Ende der regulären Spielzeit als auch nach der Verlängerung ein Siebenmeterschießen entscheiden. Das Endergebnis lautete 8:9 für Schwalbach. "Wir haben jetzt seit Dienstag an sieben Tagen sechs Mal in der Halle gespielt. Die Mannschaft wollte das so, wir waren jetzt zum zweiten Mal in den Punkten. Wir haben gegen die beiden Endspielteilnehmer verloren, die haben Masters-Qualität. Davon sind wir ein Stück weg, aber das war nicht unsere Bestreben. Wir wollten uns bewegen und für das Feld fit bleiben. Und wir wollten Spaß haben. Deshalb geht der vierte Rang hier in Ordnung, auch wenn wir mit etwas Glück auch hätten dritter werden können. Heute haben uns mit Barima Bawuah und Alper Özdogan auch wieder zwei Leute gefehlt", sagte Mozain nach dem Turnier. Seinen nächsten Einsatz hat das FCS-Team ab Samstag in Brebach beim Turnier der "AG der Saarbrücker Fußballvereine".