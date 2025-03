Zweite Saison der Icon-League startet: Das ist Spieltag eins

Am heutigen Montagabend geht Saison zwei der Icon League an den Start. Der Stream auf Twitch beginnt um 17.30 Uhr, Anstoß der ersten Partie ist um 18 Uhr. Wie auch schon in der ersten Saison finden die Spiele der Keinfeld-Liga, die im vergangenen Jahr von Streamer Elias Nerlich und Fußballstar Toni Kroos gegründet wurde, im CASTELLO in Düsseldorf statt.

Anschließend starten mit dem FC Berlin City und B2B United die Teams von den Managern Antonio Rüdiger und Luciano (Berlin City) und Bilal Kamerieh und Benjamin Henrichs (B2B United) in die neue Spielzeit. B2B schaffte es in der vergangenen Spielzeit bis in das Final Four, welches in München ausgetragen wurde, und dürfte somit der Favorit für diese Begegnung sein.

Update 20.02 Uhr: Auch das zweite Spiel ist beendet. In einer eher highlightarmen aber umso spannenderen Partie verlor B2B United, das eigentlich als Favorit in die Partie ging, gegen den FC Berlin City von Luciano und Real Madrid-Profi Rüdiger mit 4:5 nach Penalty-Schießen. Das Team um Schlussmann Gian-Luca Reck, der in der abgelaufenen Saison zum besten Torhüter in der Icon League gewählt wurde, kassierte dabei in Durchgang eins zwar lediglich einen Gegentreffer, erzielte durch Takahito Ohno allerdings auch nur ein Tor. In Halbzeit fiel dann sogar kein einziger Treffer, weshalb es in die Verlängerung ging: Und auch in dieser blieb es dann ohne Tor, nachdem Berlin City unter anderem einen Elfmeter verschoss, weshalb es bereits in Spiel zwei der neuen Saison ins erste Penalty-Schießen ging. Dieses endete nach einem furiosen Verlauf mit 5:4 für Berlin City. Als MVP wurde Oktay Kazan ausgezeichnet.

Spiel Nummer drei stehen sich dann die Mannschaften von Fußball-Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Ex-Profi Simon Terodde, The Pack FC, und das von Felix Kroos und Robert Andrich angeführte Two Stripes United gegenüber. Insbesondere Two Stripes United dürfte nach dem letzten Platz in der ersten Saison besonders motiviert an den Start gehen, um am Ende nicht erneut leer auszugehen. Um einen erfolgreichen Start in die neue Saison einzutüten hat sich das Team dabei etwas ganz besonderes für den ersten Spieltag ausgedacht: Erstmalig werden Teamhead Felix Kroos und auch Bruder Toni gemeinsam in der Icon League auflaufen. Der Weltmeister von 2014 wird also, wie auch schon am ersten Spieltag der vergangen Saison, am heutigen Abend ausnahmsweise auch auf dem Platz zu sehen sein.