Zweite Runde im Zugspitz-Nord-Totopokal: So lief’s im Landkreis Fürstenfeldbruck

Der TSV Alling (in Rot) im Spiel gegen die SpVgg Wildenroth (graue Trikots). – Foto: Hans Kürzl

Fünf Landkreis-Mannschaften stehen in der dritten Runde des Totopokals. In fast allen Partien ging es spannend zur Sache.

Fünf Landkreis-Mannschaften haben es in die dritte Totopokalrunde der Nordgruppe des Zugspitz-Kreises geschafft. Der SC Unterpfaffenhofen, der TSV Moorenweis, der SV Althegnenberg, der FC Emmering und der 1. SC Gröbenzell dürfen weiter von der Teilnahme an der Hauptrunde des bayerischen Pokals im kommenden Jahr träumen.

Der SC Unterpfaffenhofen musste gegen den FT Starnberg gehörig zittern. Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit entschied das Elfmeterschießen. Dort bewiesen die Upfer Buam die besseren Nerven und setzten sich am Ende mit 5:2 durch. Auch das Duell zwischen dem 1. SC Gröbenzell und dem TSV Geiselbullach musste vom Punkt entschieden werden. Nachdem das Team vom Gröbenbach zunächst eine 3:1-Führung verspielt hatte und Geiselbullach noch zum 3:3 ausglich, sicherten sich die Gröbenzeller am Ende doch noch mit 9:8 im Elfmeterschießen das Weiterkommen.

Spannend ging es auch in den übrigen Partien mit Landkreis-Beteiligung zu. Bezirksliga-Aufsteiger TSV Moorenweis tat sich beim zwei Klassen tiefer spielenden SC Wörthsee schwer und mühte sich mit einem 2:1 eine Runde weiter. Der SV Althegnenberg mausert sich derweil langsam zum Pokalschreck. Nach dem überraschenden Erreichen des kleinen Finales im Sparkassencup warf der A-Klassist nun auch den Kreisligisten aus Wildenroth mit 2:1 aus dem Wettbewerb. Ein einziges Tor entschied das Derby zwischen dem SC Fürstenfeldbruck und dem FC Emmering. Mit 1:0 behielt der FCE in dem Prestigeduell die Oberhand.

Unglücklich ausgeschieden ist dagegen der Vorjahres-Kreissieger aus Alling. Der TSV, der erst vergangene Woche das Hauptrundenspiel gegen Wacker Burghausen absolviert hatte, unterlag dem Bezirksligisten TSV Gilching mit 1:2. (Thomas Benedikt)