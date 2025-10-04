Zweite Runde im Kreispokal Kempen-Krefeld ausgelost

Das Topspiel bei den Frauen steigt in Neersen, wenn die in der Kreisliga A beheimatete Niersia den Niederrheinligisten Union Nettetal empfängt. Landesligist und Pokalverteidiger SC Krefeld 1905, vormals Bayer Uerdingen, fährt als Favorit zum Bezirksligisten SC St. Tönis.

Bei den Herren ragt die Begegnung des A-Ligisten SV Hüls gegen den Landesligisten VSF Amern heraus. In Nettetal kommt es zu einem Ortsderby, wenn B-Ligist TIV den Landesligisten Union empfängt. Auch in Uerdingen gibt es ein Lokalderby. C-Ligist SC Krefeld 1905 trifft am Löschenhofweg auf den A-Ligisten VfB Uerdingen, der als klarer Favorit in die Partie geht. Ebenfalls am Löschenhofweg empfängt im Duell zweier A-Ligisten ATS Krefeld als Favorit die Viktoria aus Anrath.

Spannung verspricht das Spiel zwischen dem OSV Meerbusch und Tura Brüggen, die beide in der Bezirksliga an der Tabellenspitze mitmischen. Pokalverteidiger SSV Grefrath steht beim A-Ligisten Hellas Krefeld vor keiner leichten Aufgabe. Das trifft auch auf Preußen Krefeld zu, die beim Spitzenteam der Kreisliga B Gruppe 1 SuS Schaag gefordert sind.

Nur Außenseiter ist C-Ligist TV Lobberich im Duell mit dem FC Traar. Das trifft auch auf den FC Dülken zu, der den Vorjahresfinalisten TSV Bockum zu Gast hat. Bezirksligist VfR Fischeln reist als Favorit zum B-Ligisten BSV Leutherheide. In einer Partie zweier B-Ligisten, allerdings aus unterschiedlichen Gruppen, zwischen Borussia Oedt und Spiel & Sport Krefeld erscheint der Ausgang völlig offen. Bezirksligist Fortuna Dilkrath mit Torjäger Moritz Münten ist beim zuletzt in der A-Liga enttäuschenden SC Schiefbahn klarer Favorit. Gespielt wird die Runde zwischen dem 21. Und 23. Oktober.