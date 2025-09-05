Zweite Runde im Kreispokal Duisburg ausgelost

36 Kugeln befanden sich im Lostopf, um die 18 Partien der zweiten Runde im Kreispokal Duisburg auszulosen. In den Wettbewerb greifen nun auch die A-Ligisten ein - 25 erste Mannschaften an der Zahl sind das in dieser Saison. Das klassentiefere Team hat dabei wie gewohnt Heimrecht. Gespielt werden soll bereits in zwei Wochen.

Durchaus spannende Partien stehen in der 2. Runde um den Duisburger Kreispokal an. So kommt es nach der Relegation zu einem raschen Wiedersehen zwischen Viktoria Wehofen und dem SV Hamborn 1890. Wehofen musste den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten, die Hamborner verblieben in der höchsten Liga des Kreises. Auf neuem Kunstrasen empfängt der SV Duissern Eintracht Walsum.

Ausgetragen werden sollen die Begegnungen in der Woche vom 15. bis 19. September. Der Kreisfußballausschuss bittet die jeweiligen Heimvereine um eine kurzfristige Mitteilung, an welchem Termin das Spiel angepfiffen werden soll. Ein deutliches Ausrufezeichen haben die Sportfreunde Mülheim in der ersten Runde gesetzt, als sie Viktoria Beeck mit 14:1 bezwangen. Mit dem VfB Lohberg und Blau-Weiß Neuenkamp sind zwei Traditionsvereine bereits ausgeschieden, auch Grün-Weiß Roland Meiderich und die DJK Lösort Meiderich sind nicht mehr dabei.