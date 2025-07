Zweite Runde des Totopokals ausgelost: Das sind die Partien!

Die erste Pokalrunde mit 32 Partien ist am Dienstag abgeschlossen worden. Am heutigen Donnerstagvormittag ist im Haus des Fußballs in München die zweite Runde ausgelost worden. Gespielt werden soll am Dienstag und Mittwoch, den 05. bzw. 06 August. Die Partie FC Eintracht Bamberg gegen den 1. FC Schweinfurt 05 wird eine Woche später am 12. oder 13. August ausgetragen.