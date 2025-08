Zweite reist am Sonntag nach Quierschied

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat am Mittwoch auch das zweite Saarlandligaspiel nach dem Aufstieg gewonnen. Gegen die DJK Ballweiler-Wecklingen setzten sich die Malstatter mit 2:0 (0:0) durch und haben damit wie nur zwei andere Teams zwei Siege auf dem Konto. Nun steht der schwere Gang zur SpVgg. Quierschied an. Das Spiel wird um 15.30 Uhr auf dem Rasenplatz (Holzer Str.) angepfiffen. "Wir tretfen jetzt durchweg auf Mannschaften, die stärker sind wie die meisten Verbandsligisten, da spielt es keine Rolle, ob sie wie Quierschied seit Längerem zusammen sind oder sogar mal in der Oberliga waren. Jedes Team in dieser Liga ist hoch motiviert, gegen uns sowieso, aber wir kommen mit zwei Siegen im Rücken und haben deswegen vielleicht eine breitere Brust als Quierschied, dad bislang zwei Mal Remis spielte. Es fängt wieder bei Null an und wir müssen bis zum Schluss konzentriert bleiben, wenn wir erneut punkten wollen", sagte Trainer Sammer Mozain am Freitag. Fehlen wird nur noch Zinedin Osmanagic, der spätestens in zwei Wochen zurück kommen soll. Lukas Feka, der am Mittwoch fehlte, ist wieder dabei.