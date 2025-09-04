Zweite Pokalrunde: Askania II beim SSV Köpenick-Oberspree II

Am Samstag (06.09.) steht für die zweite Mannschaft von Askania Coepenick die zweite Hauptrunde des Cosy Wasch-Landespokals an. Gegner ist der SSV Köpenick-Oberspree II, Anstoß ist um 14:00 Uhr im Käthe-Tucholla-Stadion (Kunstrasen 1, Bruno-Bürgel-Weg 99).

Beide Teams sind mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage in die neue Kreisliga-C-Saison gestartet. Auch im Pokal gelang beiden Mannschaften ein Auftakterfolg. Damit treffen zwei formmäßig vergleichbare Teams in einem echten Derby aufeinander.