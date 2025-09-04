Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Zweite Pokalrunde: Askania II beim SSV Köpenick-Oberspree II
Am Samstag (06.09.) steht für die zweite Mannschaft von Askania Coepenick die zweite Hauptrunde des Cosy Wasch-Landespokals an. Gegner ist der SSV Köpenick-Oberspree II, Anstoß ist um 14:00 Uhr im Käthe-Tucholla-Stadion (Kunstrasen 1, Bruno-Bürgel-Weg 99).
Beide Teams sind mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage in die neue Kreisliga-C-Saison gestartet. Auch im Pokal gelang beiden Mannschaften ein Auftakterfolg. Damit treffen zwei formmäßig vergleichbare Teams in einem echten Derby aufeinander.