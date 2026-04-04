Zweite Pleite in Serie: Concordia Hamburg verliert beim VfL Lohbrügge

Traf gegen Cordi: Owusu Kofii Manu. – Foto: Maurice Herzog

Tabellenführer Concordia Hamburg kassiert beim VfL Lohbrügge die zweite Saisonniederlage und bleibt bei 54 Punkten stehen. Davon profitiert vor allem der Bramfelder SV, der mit einem Kantersieg weiter verkürzt. Auch der HSV Barmbek-Uhlenhorst rückt nach, während der SV Altengamme im Aufstiegsrennen Punkte liegen lässt.

Der Nachholspieltag in der Landesliga Hansa hat die Tabelle weiter verdichtet. Während der SC Condor Hamburg im oberen Drittel weiter Druck macht und auf Rang drei klettert, sammelt auch der Rahlstedter SC wichtige Punkte im Mittelfeld. Im Keller verschafft sich der Hamm United FC etwas Luft, während der ASV Hamburg mit einem klaren Auswärtssieg aufhorchen lässt.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Donnerstag

Der SC Condor Hamburg bleibt auf Kurs und hat sich mit einem 2:1-Sieg weiter im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Bereits früh stellten die Gastgeber die Weichen: Bright Zinedine Joseph Hukporti traf in der 2. Minute, ehe Edwin James Satzer nur zehn Minuten später erhöhte. Der Oststeinbeker SV kam durch Ron David Kwadwo Borgmann noch vor der Pause heran (37.), konnte das Spiel in der zweiten Hälfte aber nicht mehr drehen. Condor klettert damit auf 43 Punkte und Rang drei, während Oststeinbek weiter kämpfen muss - trotz Trainerwechsel.

Der ASV Hamburg hat ein torreiches Spiel beim Barsbütteler SV klar für sich entschieden. Zwar brachte Lukas-Tobias Jäckel die Gastgeber früh in Führung (8.), doch Mertkan Mehmed Hasan glich aus (20.). Noch vor der Pause drehten Marvin Zougna (35.) und William Wachowski (45.) die Partie. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jose Adulai Balde auf 4:1 (53.), ehe Jäckel noch einmal verkürzte (69.). Den Schlusspunkt setzte Malang Lamin Jawla per Foulelfmeter (90.). Der ASV verbessert sich auf 26 Punkte, während Barsbüttel im Mittelfeld bleibt.

Der Hamm United FC hat im Kellerduell einen wichtigen Sieg eingefahren und sich auf 14 Punkte verbessert. Adrian Cekala brachte die Gastgeber in Führung (17.), doch Backtasch Schamim glich wenig später aus (23.). Noch vor der Pause sorgten Alexandros Ignatiadis (32.) und John Winkler (41.) für klare Verhältnisse. Nach dem Anschluss durch Burakcan Kurt (73.) blieb es kurzzeitig spannend, ehe Emmanuel Ogbeide in der Schlussminute den Endstand markierte. Hamm verschafft sich damit etwas Luft, während der Sport-Club Eilbek im unteren Tabellendrittel bleibt.

Der Rahlstedter SC hat einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert und sich auf 33 Punkte verbessert. In einer insgesamt engen Partie entschied ein Treffer von Mihai-Vladut Bitez kurz nach der Pause (47.) das Spiel. Für den FC Voran Ohe ist die Niederlage ein Dämpfer im Rennen um die oberen Plätze, da das Team bei 35 Punkten stehen bleibt. Rahlstedt hingegen festigt seine Position im Mittelfeld und bleibt in Reichweite zu den oberen Tabellenplätzen.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Der HSV Barmbek-Uhlenhorst hat seine ansteigende Form bestätigt und beim USC Paloma II souverän gewonnen. Ryota Endo brachte die Gäste früh mit einem Doppelpack (14., 22.) auf Kurs. In der Schlussphase sorgten Athanasios Giannakis (83.) und Makoto Ayano (90.) für klare Verhältnisse. Mit nun 36 Punkten rückt Barmbek auf Rang fünf vor und schiebt sich weiter in Richtung obere Tabellenregion, während Paloma II im Mittelfeld verharrt. Paloma II kann aber selbst noch Fünfter werden.

Der SV Altengamme hat im Rennen um die Spitzenplätze Punkte liegen lassen. Gegen den SC Vier- und Marschlande kam das Team nicht über ein 1:1 hinaus. Flemming Polster brachte die Gäste in Führung (24.), ehe Florian Rogge in der 71. Minute ausglich. Trotz des Punktgewinns bleibt Altengamme mit 43 Punkten hinter dem Bramfelder SV, während Vier- und Marschlande mit nun 21 Zählern wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich sammelt.

Der Bramfelder SV hat seine Ambitionen eindrucksvoll untermauert und den Tabellenletzten Ahrensburger TSV mit 7:1 überrollt. Kilian Oelrich ragte mit einem Dreierpack (47., 67., 86.) heraus, zudem trafen Eduard Thomas Gidion, Martin Fedai und Edward Pfister (doppelt). Zwar verkürzte Bennett Alexander Robinson zwischenzeitlich auf 1:2, doch Bramfeld dominierte die Partie klar und zog anschließend davon. Mit nun 48 Punkten verkürzt der Tabellenzweite den Rückstand auf Concordia Hamburg und bleibt im Titelrennen.

Concordia Hamburg verliert beim VfL Lohbrügge mit 0:1 und kassiert damit die zweite Niederlage der Saison. Den entscheidenden Treffer erzielte Owusu Kofii Manu in der 36. Minute. In einer insgesamt engen Partie nutzte Lohbrügge eine seiner Möglichkeiten und verteidigte die Führung über die Zeit. Für die Gastgeber bedeutet der Sieg einen Sprung auf 35 Punkte und Rang sechs, womit der Anschluss an die obere Tabellenhälfte gewahrt bleibt. Concordia bleibt zwar klar Tabellenführer, verpasst es aber, den Vorsprung zu halten. Nach dem 0:1 beim SC Condor war es die zweite Pleite in Serie.

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

Fr., 10.04.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Rahlstedter SC

Fr., 10.04.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - SC Condor Hamburg

Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Oststeinbeker SV

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - USC Paloma II

Sa., 11.04.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SC Vier- und Marschlande

Sa., 11.04.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SV Altengamme

So., 12.04.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - HSV Barmbek-Uhlenhorst

So., 12.04.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - FC Voran Ohe



26. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - ASV Hamburg

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - VfL Lohbrügge

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Ahrensburger TSV

Sa., 18.04.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Barsbütteler SV

Sa., 18.04.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Concordia Hamburg

So., 19.04.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - Oststeinbeker SV

So., 19.04.26 12:45 Uhr Rahlstedter SC - Bramfelder SV

So., 19.04.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Hamm United FC

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