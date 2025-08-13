Zweite Niederlage in Folge für SG Blaues Wunder

Die SG Blaues Wunder Hannover wartet nach dem zweiten Spieltag weiter auf den ersten Punktgewinn der neuen Saison. Im Heimspiel gegen den FC Lehrte unterlag die Mannschaft von Trainer Leon Erler mit 1:2 (0:0). Entscheidend waren zwei Gegentreffer nach Standardsituationen, ehe Naveen Ragu in der Nachspielzeit per Elfmeter den Ehrentreffer erzielte.

Zwei Standards bringen die Entscheidung Nach dem torlosen Pausenstand erwischte Lehrte den besseren Start in den zweiten Abschnitt. „Wir haben bei einer Ecke geschlafen“, kritisierte Erler. „Ein, zwei Spieler haben ihre Aufgabe nicht wahrgenommen. Der Ball kam in den Rückraum, der erste Abschluss wurde noch geblockt, aber der zweite Ball trudelt dann durch drei, vier Beine ins Tor.“ Vincent Jochim brachte die Gäste damit in Führung (59.).

„Wir haben nicht unverdient verloren“, resümierte Erler nach dem Abpfiff. „In der ersten Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Wir hatten zwei, drei gute Kontermöglichkeiten, die wir aber nicht zu Ende gespielt haben. Lehrte kam ebenfalls nur zu einer großen Chance.“ Gespielt wurde auf dem Ausweichplatz, was laut Erler zu einem intensiven, zweikampfbetonten Spiel mit vielen langen Bällen führte.

In der Folge hatte Blaues Wunder zwar eine große Gelegenheit zum Ausgleich, „aber wir warten zu lange mit dem Abschluss und treffen den Ball nicht richtig“, so der Coach. Stattdessen erhöhte Morries Amponsah nach einem weiten Einwurf auf 2:0 (83.). „Das war sehr einfach. Zweimal Standardsituation, das ist ärgerlich. Aber man muss auch sagen: Der zentrale Stürmer von Lehrte hat das offensiv sehr gut gemacht, viele Bälle festgemacht – das war schon eine Wucht.“

Personelle Engpässe als zusätzliche Hürde

Neben den spielentscheidenden Momenten machte Erler auch die angespannte Personalsituation verantwortlich. „Wir hatten heute vier Spieler krankheits- oder verletzungsbedingt nicht dabei, einen gesperrt – und das alles nach einem harten Sonntagsspiel. Viele der Ausfälle betreffen Spieler für die erste Elf. Das hat man gemerkt, auch was die Spielfitness angeht.“

In den letzten Minuten warf die SG alles nach vorne, kam aber nur noch zum Anschlusstreffer durch Ragu (90.+5). Für Erler heißt es nun, den Blick nach vorn zu richten: „Vielleicht ist es gut, dass wir jetzt ein paar Tage Pause haben. Wir können trainieren und hoffen, dass am Sonntag gegen TuS Garbsen wieder mehr Spieler zur Verfügung stehen. Dann wollen wir einen neuen Anlauf nehmen.“