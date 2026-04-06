Zweite Niederlage in Folge für den SC Hofstetten

Landesliga-Spitzenreiter Hofstetten verliert auch sein zweites Spiel in Folge. Gegen den Kehler FV rannte das Team von Timo Kinast und Spielertrainer Marco Petereit vergeblich an, die Gäste entführten mit 2:1 alle drei Punkte aus dem Kinzigtal.

Es gibt Spiele, da ist das Tor des Gegners wie vernagelt. Gefühlte 75 Prozent Ballbesitz, ein einziger Sturmlauf in Durchgang zwei auf das Tor des Kehler FV, doch das Leder wollte einfach nicht über die Linie. Die Gäste mit ihren Coach Jonas Leopold schafften es sogar in Unterzahl den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. 25:0 Torschüsse im zweiten Spielabschnitt, doch immer war entweder ein Bein oder ein Kopf dazwischen, zudem lief KFV-Keeper Quentin Ottmann zur Höchstform auf. Dabei hatte es für den Sportclub im Waldseestadion vor über 200 Zuschauern gut angefangen. Schon in den ersten fünf Minuten gab zwei vielversprechende Angriffe. Den ersten setzte Marc Hengstler über das Tor und beim zweiten blieb Keeper Ottmann Sieger gegen Marco Petereit. In der 18. Minute wurde der Spitzenreiter für seine Bemühungen belohnt. Jannik Schwörer nahm einen Steilpass sehenswert an, schüttelte Stephane Fouda ab und ließ Keeper Quentin Ottmann im Tor des Kehler FV keine Chance, 1:0. Doch schon im Gegenzug brachte ein schöner Angriff des KFV über die rechte Seite den vermeintlichen Ausgleich, doch mit dem Schuss ins Tor ging auch die Fahne hoch – Abseits. Nur wenige Minuten später zeigte der KFV eine ähnlich gute Kombination über die rechte Seite, die Elias Schleß aus zehn Metern ins linke Eck veredelte, der Ausgleich zum 1:1. War von den Gästen in den ersten 20 Minuten nichts zu sehen, so zeigten sie jetzt, warum sie vier Spiele in Folge gewonnen hatten. Als nach einem Eckball in der 33. Minute von links Agon Zukaj am langen Pfosten völlig freistehend aufs Tor schoss und dabei den Arm von Marco Petereit traf, zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Der Hofstetter Spielertrainer konnte dafür nichts, doch so ist eben die Handspielregel im Strafraum. Elias Schleß verwandelte in der Mitte zur Gästeführung. Der Sportclub antwortete prompt und hatte bei einem Nitzsche-Kopfball Pech. Viele sahen den Ball schon im Tor, der hauchzart am Pfosten vorbeistrich. In der 43. Minute scheiterte Marc Hengstler mit einem Pressschlag am Keeper. So ging es mit dem 1:2 in die Pause.