Zweite Niederlage in Folge von Kristoffer Koch · Heute, 22:14 Uhr · 0 Leser

Auch im zweiten Spiel in Folge musste sich die TSV Immenhausen geschlagen geben. Beim TSV Fürstenwald setzte es bei regnerischem Wetter eine 1:2-Auswärtsniederlage. Wie schon in der Vorwoche war die Personalsituation alles andere als einfach. Diesmal sogar noch angespannter. Neben den fünf Spielern, die bereits zuletzt fehlten, mussten nun auch Nils Hellwig und Maurice Mündelein verletzungsbedingt passen. Dazu fehlte Timo Bülte aus beruflichen Gründen. Stammtorwart Sören Enders schaffte es zudem nicht rechtzeitig zum Anpfiff, sodass Trainer Marco Schneider selbst zwischen den Pfosten stand.

Die TSV tat sich von Beginn an schwer, auf dem nassen, aber gut bespielbaren Rasen ein geordnetes Spiel aufzuziehen. Insgesamt blieb vieles Stückwerk und klare Torchancen waren zunächst Mangelware. In der 36. Minute bot sich dann die große Gelegenheit zur Führung: Adrian Handel zog aus der Distanz ab, doch sein strammer Schuss klatschte nur an die Latte. Quasi im direkten Gegenzug schlugen die Gastgeber zu. Nach einer Doppelpasskombination legte Hendrik Kermel den Ball in die Mitte, wo Chris Schäfer freistehend zum 1:0 einschob (37.).