Zweite Niederlage in Folge

Auch im zweiten Spiel in Folge musste sich die TSV Immenhausen geschlagen geben. Beim TSV Fürstenwald setzte es bei regnerischem Wetter eine 1:2-Auswärtsniederlage. Wie schon in der Vorwoche war die Personalsituation alles andere als einfach. Diesmal sogar noch angespannter.
Neben den fünf Spielern, die bereits zuletzt fehlten, mussten nun auch Nils Hellwig und Maurice Mündelein verletzungsbedingt passen. Dazu fehlte Timo Bülte aus beruflichen Gründen. Stammtorwart Sören Enders schaffte es zudem nicht rechtzeitig zum Anpfiff, sodass Trainer Marco Schneider selbst zwischen den Pfosten stand.
Die TSV tat sich von Beginn an schwer, auf dem nassen, aber gut bespielbaren Rasen ein geordnetes Spiel aufzuziehen. Insgesamt blieb vieles Stückwerk und klare Torchancen waren zunächst Mangelware.
In der 36. Minute bot sich dann die große Gelegenheit zur Führung: Adrian Handel zog aus der Distanz ab, doch sein strammer Schuss klatschte nur an die Latte. Quasi im direkten Gegenzug schlugen die Gastgeber zu. Nach einer Doppelpasskombination legte Hendrik Kermel den Ball in die Mitte, wo Chris Schäfer freistehend zum 1:0 einschob (37.).
Nach dem Seitenwechsel kam Immenhausen etwas besser aus der Kabine und belohnte sich früh mit dem Ausgleich. Ein Abschluss von Stefan Bachmann wurde vom Torwart noch pariert, doch Leon Beilstein stand goldrichtig und schoss zum 1:1 ein (52.).
Das kurze Aufbäumen hielt jedoch nicht lange. In der 62. Minute traf zunächst Lukas Knüttel nur den Pfosten, doch der Abpraller sprang direkt vor die Füße von Dennis Vogel, der zum 2:1 für Fürstenwald einschob.
In der Schlussphase versuchte die TSV noch einmal alles. Die wohl größte Möglichkeit auf den erneuten Ausgleich wurde jedoch vom Schiedsrichter unterbunden: Nach einer Hereingabe segelte der Fürstenwalder Keeper am Ball vorbei, doch bevor ein Immenhäuser hinlaufen konnte, entschied der Unparteiische auf Offensivfoul gegen Dennis Kastrop, obwohl dieser nach eigener Aussage den Torwart nicht einmal berührte.
In der Nachspielzeit setzte Bachmann noch einen Ball an die Latte, doch das Glück war an diesem Abend nicht auf grün-weißer Seite. So blieb es bei der zweiten Niederlage in Folge. Fürstenwald war an diesem Abend einfach effektiver und sicherte sich drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Aufstellung TSV Immenhausen:
Marco Schneider, Arne Habisch, Kevin Wilhelm, Leon Heckel, Tobias Schroeder (69. Pascal Kopp), Dennis Kastrop, Thomas Stern (69. Adrian Handel), Leon Beilstein, Adrian Handel (40. Steven Schöps), Stefan Bachmann, Marcel Hausmann (79. Nasim Ghasemi)
Trainer: Marco Schneider
Tore:
1:0 Chris Schäfer (37')
1:1 Leon Beilstein (52' – Vorlage Stefan Bachmann)
2:1 Dennis Vogel (62')