Zweite Niederlage in Folge

TSV Heideck verliert Heimspiel gegen den SV Marienstein mit 0:2 – hat aber weiter Tuchfühlung zur Spitze.

Der TSV Heideck hat in der Kreisliga West die zweite Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Nachdem vor einer Woche die DJK Pollenfeld drei Zähler aus Heideck hatte entführen können, gelang das am Sonntag nun auch dem SV Marienstein. Mit 2:0 (2:0) hatte die Mannschaft aus dem Eichstätter Ortsteil die Nase vorn.



Beim letzten Hinrundenspiel des TSV wurde kurzfristig das Heimrecht getauscht. In Heideck kam das Team von Christoph Huber gut in die Partie, erspielte sich ein optisches Übergewicht und hatte nach sechs Minuten die erste Gelegenheit durch Florian Kupsch. Sein Schuss von der Strafraumkante wurde aber vom Mariensteiner Keeper Gabriel Rehm entschärft. Auf der Gegenseite setzte Stephan Steib in der 18. Minute das erste Ausrufezeichen. Sein Abschluss nach einer Flanke wurde aber vom Heidecker Torwart Markus Hofmeier ebenfalls gut pariert. Danach spielte sich viel im Mittelfeld ab, Torraumszenen waren Mangelware.

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich das gleiche Bild: Viele Zweikämpfe im Mittelfeld, wenige Höhepunkte vor den Toren. In der 75. Minute ereignete sich dann die entscheidende Szene des Spiels. Nach einem Fehlpass im Heidecker Spielaufbau schaltete der Gast schnell um. Die flache Hereingabe ins Zentrum fand SVM-Torjäger Steib. Sein erster Schuss traf noch TSV-Keeper Hofmeier, im zweiten Versuch fand der Ball den Weg ins Tor. Nach dem Rückstand war die Heimelf weiterhin nicht in der Lage, klare Torchancen herauszuspielen. Ein Kopfball von Johannes Wieland nach einem Eckstoß war die beste Gelegenheit zum Ausgleich, doch der Ball flog knapp über das Tor. In der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte erneut Steib nach einem Konter für die Entscheidung.