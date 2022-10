Zweite Niederlage in Folge!

In einem Spitzenspiel auf mäßigem Niveau mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten baute der FC Eschach aufgrund einer starken Abwehrleistung und konsequenter Chancenverwertung seine Tabellenführung aus. Der VfL begann die Partie gut und hatte durch Sebastian Gulz in der 2. und Benedikt Sachsenmaier in der 10. Minute die ersten Chancen der Partie. Eschach nutzte seine erste gute Chance in der 20. Minute eiskalt zum 0:1, eine Minute später vergab Markus König die Riesenchance zum Ausgleich. Danach hatte Eschach wenig Mühe die Führung zu verteidigen, weil sich der VfL viel zu viele Fehlpässe leistete und so die Gästeabwehr vor keine Probleme stellen konnte. Einen berechtigten Foulelfmeter in der 61. Minute nutzte Eschach zum 0:2 und damit zur Vorentscheidung. Erst in der Schlussphase konnte der VfL wieder etwas Druck aufbauen, aber Benedikt Sachsenmaier konnte in der 81. Minute nach einem Pfostenschuss von Valentin Sachsenmaier den Ball nicht im leeren Tor unterbringen.