Zweite Nebringer schlägt sich wacker

Eine gute Leistung lieferte unsere zweite Mannschaft gegen den höherklassigen SV Oberjesingen in der zweiten Pokalrunde. Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und trafen nach 8 Minuten erstmals den Pfosten. Nach 12 Minuten klingelte es dann im Nebringer Tor. Erst danach konnte sich der TVN befreien und Marvin Rein hatte umgehend die Ausgleichschance. Die Gäste hatten trotzdem noch drei exzellente Chance auf ein Tor. Aber auch der TVN kam zu Möglichkeiten und konnte das Spiel in den letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit ausgeglichen gestalten. Auch in die zweite Halbzeit starteten die Gäste wieder besser. Nach 56 Minuten gelang den Gästen aus abseitsverdächtiger Position das zweite Tor. In Folge eines Freistoßes gelang Ihnen nach einer Stunde das vorentscheidende 3:0. Trotz der Nackenschläge brach man aber nicht ein sondern fand zurück ins Spiel und kam zu weiteren Torchancen. Bis zum Anschlusstreffer dauerte es aber bis zur 85. Minute als Marc Schramm nach Vorlage von Dominik Hanisch abgeklärt ins Tor traf. Doch direkt im Gegenzug kassierte man das 1:4. Dennis Singer gelang mit der letzten Aktion des Spiels dann der schönste Treffer des Tages. Auch hier war Dominik Hanisch der Vorlagengeber.