Zweite muss trotz Überzahl am Ende bangen

Am Ende wurde es noch mal richtig eng für die Zweite des 1. FC Saarbrücken im Heimspiel gegen den Stadtnachbarn TuS Herrensohr. Das Team von Trainer Sammer Mozain ging bereits in der 18. Minute durch Aaron Sänger in Führung und baute diese in der 73. Minute durch Gibriel Darkaoui sogar noch aus. Doch zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste nach einem Platzverweis für Kay Rohrbacher aus der 44. Minute bereits 29 Minuten in Unterzahl. Schlimmer noch, in der ersten Minute der Nachspielzeit konnte Tim Klein sogar noch den Anschlusstreffer erzielen, es blieb dann aber beim 2:1 (1:0)-Heimsieg für das blau-schwarze Team. . Die Malstatter rettete den Sieg dann über die Zeit.

FCS-Trainer Sammer Mozain sagte nach dem Spiel, das auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld ausgetragen wurde: "Wir haben am Ende verdient gewonnen, weil wir die klareren Chancen hatten. Man hat nach dem Platzverweis doch gemerkt, dass sie ein Spiel unter der Woche in den Beinen hatten. Aber wir waren konzentriert, haben bis in die Nachspielzeit alles verteidigt, hätten noch den ein oder anderen Treffer nachlegen können. Dann wird es in der Nachspielzeit nochmal eng, wir kassiere völlig unnötig den Anschlusstreffer und sie haben einen Freistoß, der auch hätte reingehen können. Aber wir sind gegen ein versiertes und gut zusammengestelltes Team zum Sieg gekommen, das zählt am Ende".