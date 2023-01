Zweite mit schwerer Turniergruppe in Wadern 1.FC Saarbrücken: Gleich gegen zwei Masters-Favoriten

Die Landesliga-Mannschaft des 1. FC Saarbrücken nimmt an diesem Wochenende gleich an zwei Hallenmasters-Qualifikationsveranstaltungen teil. Ab Freitag startet sie in der Herbert-Klein-Halle in Wadern beim Hallen-Turner der SG Wadrill-Sitzerath. Dabei trifft das Team von Spielertrainer Sammer Mozain bereits in der Vorrundngruppe A auf zwei Teams mit Masters-Ambitionen. Um 18.47 Uhr steht der SV Hellas Bildstock als Gegner auf dem Platz, danach kommt es um 19.38 Uhr zum Aufeinandertreffen mit den Sportfreunden Köllerbach. "Da haben wir gleich zwei enorm schwere Gegner, gegen die wir alles in die Waagschale werfen müssen. Da können wir zeigen, wie wir uns in der Halle entwickelt haben. Wir werden aber wieder nur sieben Spieler dabei haben, so dass es wieder wenige Möglichkeiten zum Wechseln geben wird. Wir spielen ohne Druck, wenn wir weiterkommen, freuen wir uns auf den Sonntag. Wir haben ja noch am Samstag ein Tagesturnier beim 1. FC Riegelsberg. Wir hoffen, verletzungsfrei über das Wochenende zu kommen. Der Fokus liegt eindeutig auf der Feldrunde", sagte Mozain am Donnerstag. Das letzte Gruppenspiel am Freitag bestreitet sein Team dann um 20.45 Uhr gegen die Zweite der SG Noswendel-Wadern.