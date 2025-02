Zweite mit Remis beim Saarlandligisten

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat am Sonntag die Testspielserie mit einem 1:1 (0:0) beim Saarlansligisten SV Saar 05 Jugend fortgesetzt. Arnaud Santini brachte die Gäste aus Malstatt auf dem Kunstrasenplatz am Stadion Kieselhumes zu Beginn der zweiten Hälfte in Führung. "Saar konnte dann mit einem direkten Freistoss ausgleichen. Wir konnten einiges ausprobieren und wollen das in den kommenden Testspielen weiter verfeinern", sagte FCS-Trainer Sammer Mozain nach dem Spiel. Am Mittwoch um 19 Uhr kommt Nord-Ost-Verbandsligist FV Biesingen zum nächsten Test auf den Kunstrasenplatz am FC -Sportfeld (Camphauser Str.)