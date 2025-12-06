Zweite mit drei Siegen weiter

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat sich am Samstag mit drei Siegen für die Zwischenrrunde beim Turnier des FV Schwalbach qualifiziert und trifft am Sonntag unter anderem auf den Ligakonkurrenten SC Reisbach.

Mit drei Siegen schaffte die Zweite des 1. FC Saarbrücken beim Hallenturnier des FV 09 Schwalbach die Qualifikatuon für die Zwischenrunde am Sonntag. Zunächst wurde Verbandaligist SV Friedrichweiler 6:3 geschlagen, dann gab es Siege gegen den Bezirksligisten DJK Saarwellingen (3:1) und den Landesligisten SSV Pachten (5:4). Am Sonntag trifft das Zeam von Trainer Sammer Mozain um 13.36 Uhr auf den Landesligisten SV Hülzeeiler, danach ist Landesligist FSG Bous der Gegner, ehe es im Gruppenfinale um 16.28 Uhr gegen den Ligakonkurrenten SC Reisbach geht. Die Finalspiele finden anschließend am selben Abend statt.