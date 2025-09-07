„Zweite“ meldet sich mit 5:0 Heimsieg zurück

Der FC Busenbach zeigte am Freitagabend eine starke Reaktion auf die Worte aus der Teamsitzung unter der Woche und feierte einen souveränen 5:0-Heimsieg gegen den SV Bad Herrenalb. Von Beginn an hatte die Mannschaft das Spiel klar im Griff und setzte die Gäste unter Druck. Bereits zur Pause stand es nach Treffern von Altinger (1:0, 3:0) und Effenberger (2:0) 3:0, womit die Weichen früh auf Sieg gestellt waren.

Auch im zweiten Durchgang blieb Busenbach die dominierende Mannschaft. Hofmann, welcher bei seiner Pflichtspiel Heim-Premiere nach seiner Einwechslung nur Sekunden benötigte, um mit seinem Treffer auf 4:0 zu stellen (und damit vermutlich einen neuen Vereinsrekord für das schnellste Heimtor nach einem Wechsel zum FCB aufgestellt hat) und Triebskorn (5:0) setzten den Schlusspunkt. Ab der 65. Minute nutzte das Trainerteam die Gelegenheit, kräftig durchzuwechseln, sodass jeder Spieler wertvolle Spielpraxis sammeln konnte, ohne dass der Spielfluss darunter litt. Besonders erfreulich war, dass die Mannschaft die Vorgaben aus der Dienstagssitzung konsequent umsetzte: konzentriert in der Defensive, zielstrebig im Angriff und geschlossen als Team. Damit ging nicht nur ein klarer Heimsieg auf das Konto des FCB, sondern auch eine Bestätigung der positiven Entwicklung.

Nach Abpfiff stand für alle Spieler und Fans fest: Mit diesem Erfolg im Rücken geht es nun gemeinsam zum Kurparkfest – ein perfekter Abschluss eines rundum gelungenen Fußballabends.