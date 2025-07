"Zweite Mannschaften sorgen für Wettbewerbsverzerrung"

Sicher auch nicht förderlich waren 18 Spiele gegen 2. Mannschaften, bei denen immer die Erste spielfrei war an dem Tag. Man konnte bei einigen Fairness beobachten, während andere Spieler in größerem Maß nach unten verschoben. So lief man letztlich mit 15 Punkten Rückstand zu den Aufstiegsplätzen ein. Im Nachhinein aufgrund der widrigen Umstände nicht einmal so viel.

Betreff der 2. Mannschaften sollte sich der Verband einmal grundlegende Gedanken machen um hier eine deutliche Wettbewerbsverzerrung zum Nachteil eines einzelnen Vereins zu verhindern.