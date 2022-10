Zweite Mannschaft siegt

Die Listruper kamen gut in die Partie und konnten durch eine starke Einzelaktion von Paco nach 7. Minuten in Führung gehen. Doch der Treffer zeigt eher die Wirkung beim Gegner mehr für das Spiel zu investieren. So hatte Keeper Bübel einen guten Tag und bewahrte der Elf in Abwesenheit von Coach Manu mehrmals großartig vor den Ausgleich. Doch nach 30 Minuten war es dann verdienterweise Geschehen und Laxten kam zum Ausgleich.

Dieser Treffer war allerdings eine Initialzündung für die Listruper Offensivbemühungen. Paul war es der 3 Minuten später einen Freistoß aus dem Halbfeld von Goldi per Direktabnahme aus 11 Metern sehenswert in den Winkel jagte. 1:2 33 Minute.

Kurz nach der Halbzeit zeigte Interimscoach Wilde mit der Einwechslung von A-Jugendspieler Cedric Lölfing ein goldenes Händchen für den weiteren Spielverlauf.