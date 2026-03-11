Zweite Mannschaft schließt Trainerplanung für die Saison 2026/2027 ab

Kris Kamphuis bleibt auch in der kommenden Spielzeit Teil des Trainerteams der zweiten Herrenmannschaft und geht im Sommer 2026 in seine fünfte Saison als Trainer. Kamphuis war zuvor bereits in unterschiedlichen Funktionen im Trainerteam tätig und kennt Mannschaft und die Vereinsstrukturen entsprechend gut.

Neu im Trainerteam sind ab der kommenden Saison Frederik Bussmann und Marcel Lewald. Beide waren über viele Jahre als Spieler fester Bestandteil des Kaders der zweiten Herrenmannschaft und übernehmen nun erstmals Aufgaben im Trainerteam. Als spielende Mitglieder des Trainerteams bleiben sie weiterhin aktiv auf dem Platz eingebunden. Betreuer der Mannschaft bleibt auch in der neuen Saison Stefan Stroot.