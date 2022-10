Zweite Mannschaft ist wieder in der Spur

Nachdem es im Sommer viele personelle Veränderungen mit vielen jungen Spielern aus der A-Jugend gab, brauchte die Mannschaft erstmal eine Weile um in die Spur zu finden. So gab es gerade an den Sonntagsspielen meistens Niederlagen ( bei Thuine II 1:0, gegen den Meisterschaftsfavoriten Elbergen 1:3, bei Salzbergen IV 3:2).

Da es in der 3 Kreisklasse favorisiert wird am Freitagabend zu spielen, muss man aus Sicht der Zweiten sagen; Gott sei Dank!

Wenn das Flutlicht angestellt wird, brennen unsere Jungs auf Tore und Punkte und haben sich klangheimlich zu einer Flutlichtmannschaft entwickelt.

Sehr erfreulich ist die neu gewonnene Offensivstärke der Truppe, erweisen sich besonders mit Hannes (4 Tore, 7 Vorlagen), Paul (6 Tore) und Paco ( 4 Tore, 1 Vorlage) torgefährliche Leute in den eigenen Reihen.

In den letzten 4 Partien am Freitagabend gab es allesamt Punkte bei einer hohen Spielintensität. Ein 2:2 Last-Minute Unentschieden nach 2:0 Rückstand bei Holthausen/Biene III (Tore; Paco und Goldi), ein 2:2 Unentschieden nach 2:0 Führung auf den Speller Kunstrasen gegen eine bockstarke fünfte von Spelle (2x Luke), ein 7:1 Kantersieg bei Lünne II (4x Paul, Paco, Björn, Dönitz) und zuletzt eine souveräne Vorstellung bei einem 3:4 Auswärtssieg in Varenrode (2x Basti, Paul und Hannes).