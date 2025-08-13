Zweite Mannschaft des Vereins startet in die neue Kreisklassen-Saison

Nach einem souveränen 6:0-Sieg in der ersten Runde des Kreispokals gegen den FC Sulingen II beginnt für die zweite Herrenmannschaft nun die Saison in der 1. Kreisklasse. Trainiert wird das Team von Sascha Hegerfeld und Ricardo Tenti. Ziel ist es, an die überzeugende Pokalleistung anzuknüpfen.

Mit Marcel Heyer, Luca Förster, Artjom Reiter, Moritz Bollhorst und Til Gerding kamen fünf neue Spieler hinzu. Außerdem werden Phil Schwierking und Sören Sandmann in dieser Spielzeit verstärkt in der zweiten Mannschaft eingesetzt. In der lokalen Presse gilt das Team bereits als Aufstiegskandidat für die Kreisliga.

Das erste Ligaspiel findet am Freitag, 15. August, um 19:30 Uhr beim TSV Drentwede statt. Sowohl Heim- als auch Auswärtspartien der zweiten Mannschaft sollen Zuschauer anlocken und für spannenden Fußball in der 1. Kreisklasse sorgen.