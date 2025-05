Zweite Mannschaft des TV Stockdorf kehrt in die B-Klasse zurück: „Wir sind sehr stolz auf die Jungs“

Nach einjähriger Absenz kehrt die zweite Mannschaft des TV Stockdorf in die B-Klasse zurück – das steht seit Sonntag endgültig fest. Mit einem 3:0 gegen die SG Greifenberg/Kottgeisering II krönten sich die Fußballer des Trainerduos Darko Kadr und Mario Benz frühzeitig zum C-Klasse-Meister. „Die Rückkehr gibt allen ein gutes Gefühl. Es war harte Arbeit, aber am Ende stehen wir absolut zurecht dort oben. Wir sind sehr stolz auf die Jungs“, sagt Kadr.

Im Vorjahr war Stockdorfs Reserve, noch in der Konstellation als Spielgemeinschaft mit dem TSV Pentenried II, sang- und klanglos in die niedrigste Amateurspielklasse Bayerns abgestiegen. Dort war das das junge Würmtaler Team heuer häufig unterfordert und marschierte vom ersten Spieltag an souverän in Richtung Meisterschaft: In 21 Spielen setzte es neben 19 Siegen, einem Unentschieden und einem überragenden Torverhältnis von 97:10 bislang nur eine Niederlage. „Unsere Priorität war ganz klar, die Zweite wieder hochzubringen. Dementsprechend groß war die Motivation, und wir sind durchmarschiert“, sagt Kadr.

Im Gegensatz zu vielen anderen Zweitvertretungen in der Liga verfügt die TVS-Reserve auch über eine absolute Luxussituation in Sachen Personal – ein großer Vorteil. Erste und zweite Herrenmannschaft sind in Stockdorf eng verwoben, der Spielerbestand umfasst insgesamt fast 50 Kicker. Sogar nachdem die Spielgemeinschaft mit Pentenried in der Winterpause auseinandergegangen war, weil der Partnerverein selbst wieder eine eigene Zweite meldete, hatten die Trainer bei der Besetzung des Spieltagskaders immer die Qual der Wahl.

„Wir sind natürlich gut aufgestellt. Da durften sich auch immer wieder Spieler in der Ersten beweisen, oder wir haben mal ein, zwei Leute heruntergeschoben“, erklärt Kadr. „Die BFV-Regelungen haben uns jedenfalls oft Kopfschmerzen bereitet.“

Die Saison soll mit einem Derby-Heimsieg beendet werden

In der kommenden Saison können sich die Stockdorfer Reservisten dann wieder auf einem etwas höheren Niveau beweisen. „Es ist wichtig, dass der Sprung von der ersten in die zweite Mannschaft nicht mehr so groß ist“, sagt Kadr. Vorher wollen die Turner ihre glorreiche Aufstiegssaison aber noch mit einem Derby-Heimsieg gegen den zweitplatzierten Rivalen Gautinger SC II gebührend beenden, um anschließend eine „große Fete“ (Kadr) zu veranstalten.