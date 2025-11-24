Zweite Mannschaft des FFV Ingelheim holt Herbstmeisterschaft

Großwinternheim. Am vergangenen Sonntag standen die jeweils letzten Partien der beiden Frauenteams des FFV Ingelheim 2025 an. Hierbei ging es für die zweite Mannschaft, in der Bezirksliga Nord, um die Herbstmeisterschaft und die erste Mannschaft wollte das Auftaktspiel der Rückrunde gewinnen und so das Jahr mit ausschließlich Siegen beenden. Beides gelang souverän. In der Bezirksliga wurde die DSG Breitenthal II klar mit 5:0 geschlagen und so die Herbstmeisterschaft eingetütet. In der Landesliga gab es ein dominantes und verdientes 11:0 gegen die FSG Wörrstadt/ Saulheim II und die Jahres-Endbilanz von 33 Punkten aus 11 Spielen und einem Torverhältnis von 67:3.

Die DSG Breitenthal II spielt als sogenanntes Flex-Team und darf immer im Vorfeld einer Partie wählen, ob sieben, acht oder neun Spielerinnen pro Team auf dem Feld stehen. Gegen den FFV II war die DSG II personell sehr dünn besetzt und wählte ein Spiel sieben gegen sieben von 16er zu 16er. Das das für die Mädels die in der Regel mit neun gegen neun oder elf gegen elf spielen etwas ungewohnt war, beschreibt FFV-Akteurin Melissa Lippe. Sie sagte: „Für uns war es zunächst ungewohnt, zum ersten Mal im 7-gegen-7 anzutreten. Die neuen Raumaufteilungen richtig einzuschätzen und unser Spiel entsprechend anzupassen, stellte eine besondere Herausforderung dar.“ Allerdings war sie auch stolz auf ihr Team, wie diese Herausforderung gemeistert wurde: „Mit einer starken Teamleistung und großer Laufbereitschaft gelang es uns, einige schöne Tore herauszuspielen und das Spiel bereits zur Halbzeit für uns zu entscheiden. Auch wenn nicht alles so lief, wie wir uns das vorgestellt hatten, können wir sehr stolz auf unsere Leistung sein.“