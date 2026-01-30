Zweite Landesligasaison in Feucht: »... ist uns extrem wichtig«

Nach einer herausfordernden Phase mit personellen Rückschlägen blickt der 1. SC Feucht mit Zuversicht auf die zweite Saisonhälfte. Im FuPa-Wintercheck spricht Trainer Christian Ulhaas über die Schwerpunkte der laufenden Vorbereitung, geplante Testspiele, Veränderungen im Kader sowie die Entwicklung der Mannschaft, die trotz schwieriger Umstände ihr Potenzial unter Beweis gestellt hat. Zudem ordnet er die Zielsetzung für die Rückrunde und die Lage in der Liga ein.
Die Wintervorbereitung hat beim 1. SC Feucht am 12. Januar begonnen. In einer zweiwöchigen Pre-Season-Phase liegt der Schwerpunkt zunächst auf der körperlichen Grundlage. „Der Fokus liegt auf Ausdauerläufen, Intervalltraining und Krafteinheiten“, erklärt Ulhaas. Seit dem 26. Januar wird verstärkt auf dem Platz gearbeitet. Auf dem Kunstrasen in Ochenbruck stehen vor allem mannschaftstaktische Inhalte im Mittelpunkt.
Begleitet wird die Vorbereitung von einer Vielzahl an Testspielen. Gegner sind unter anderem der TSV Kornburg, der SC Germania, der Hängers SV, der 1. FC Schnaittach, die U19 der SpVgg Bayreuth sowie der SV Burgoberbach. Ein weiteres Testspiel gegen die U21 des FC Ingolstadt ist aktuell noch offen. Zudem wartet mit dem Pokalspiel gegen die DJK Ammerthal ein echter Gradmesser. Auch in der Mittelfränkischen Hallenmeisterschaft präsentierte sich der 1. SC zudem in sehr guter Form, zeigte ansprechenden Hallenfußball und belegte am Ende einen starken zweiten Platz, womit die Mannschaft auch in der Halle ein positives Gesicht abgab.
Neben der sportlichen Arbeit legt der 1. SC Feucht großen Wert auf den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. „Der Teamzusammenhalt ist uns extrem wichtig“, betont der Coach. Geplant ist unter anderem ein gemeinsamer Abend mit Athletiktrainer und High-Performance-Coach Eray Yildirim. Ergänzt wird das Programm durch eine Yoga-Einheit mit einer externen Trainerin, um auch mentale Aspekte gezielt zu fördern.
Zur Winterpause hat der 1. SC Feucht mehrere Abgänge zu verzeichnen. Marco Hennemann (SV Stadeln), Eren Baysal (TSV Buch), Halil Gögüs (SC Germania) sowie Sadri Pacolli (Ziel unbekannt) haben den Klub verlassen. Als Neuzugang steht bislang Ajdin Aliskovic vom SC Germania fest. „Weitere Spielergespräche laufen aktuell noch“, so der Trainer.
Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigen sich die Verantwortlichen insgesamt sehr zufrieden – insbesondere mit Blick auf die Entwicklung der Mannschaft in einer schwierigen Phase. Eine Serie von fünf Spielen ohne Tor und Sieg, ausgelöst durch zahlreiche verletzte Führungsspieler, stellte das Team vor große Herausforderungen. „Trotzdem hat die Mannschaft große mentale Stärke bewiesen“, heißt es aus dem Trainerumfeld.
„Am Ende hat man gesehen, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt“, betont Ulhaas. Die Abläufe im Spiel hätten sich sowohl defensiv als auch offensiv spürbar verbessert. Vor allem das Offensivspiel und das Kreieren von Torchancen habe einen klaren Entwicklungsschritt gemacht, während die defensive Stabilität bereits über die gesamte Saison hinweg eine der großen Stärken darstelle.
Für die Rückrunde ist die Marschroute klar definiert. „Wir wollen jedes Spiel maximal angehen und möglichst gewinnen“, sagt der 42-Jährige. Der 1. SC Feucht wolle für jeden Gegner unangenehm sein und sich die Chance auf die eine oder andere Überraschung erarbeiten. Der Fokus liege dabei konsequent auf dem Prinzip „Spiel für Spiel“.
In der Ligaprognose sieht Ulhaas die DJK Ammerthal als Meisterfavoriten. Platz zwei dürfte sich seiner Einschätzung nach zwischen Forchheim und Erlangen-Bruck entscheiden. Der Abstiegskampf bleibe dagegen schwer vorherzusagen, wobei Röslau aktuell vor einer besonders schweren Aufgabe stehe.
Den Blick richtet er bewusst auf das große Ganze. „Das gesamte Team steht im Mittelpunkt“. Die Mannschaft habe sich ehrgeizig, zielstrebig und „gierig“ entwickelt, zudem herrsche aktuell eine sehr gute Chemie, auf der sich nachhaltig aufbauen lasse.
Zum Abschluss richtet der 1. SC Feucht seinen Dank ausdrücklich an Herrn Schüller und Herrn Ammon. „Dieses Vertrauen ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit“, hebt Ulhaas hervor und unterstreicht damit die Bedeutung des Rückhalts aus der Vereinsführung.