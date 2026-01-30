Zweite Landesligasaison in Feucht: »... ist uns extrem wichtig« Zwischen Rückschlägen und Entwicklung blickt Feucht nach vorne von Marco Baumgartner · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Die beiden Taktgeber des 1. SC Feucht: Christian Ulhaas (li.) und Felix Spielbühler (re.) – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Nach einer herausfordernden Phase mit personellen Rückschlägen blickt der 1. SC Feucht mit Zuversicht auf die zweite Saisonhälfte. Im FuPa-Wintercheck spricht Trainer Christian Ulhaas über die Schwerpunkte der laufenden Vorbereitung, geplante Testspiele, Veränderungen im Kader sowie die Entwicklung der Mannschaft, die trotz schwieriger Umstände ihr Potenzial unter Beweis gestellt hat. Zudem ordnet er die Zielsetzung für die Rückrunde und die Lage in der Liga ein.

Die Wintervorbereitung hat beim 1. SC Feucht am 12. Januar begonnen. In einer zweiwöchigen Pre-Season-Phase liegt der Schwerpunkt zunächst auf der körperlichen Grundlage. „Der Fokus liegt auf Ausdauerläufen, Intervalltraining und Krafteinheiten“, erklärt Ulhaas. Seit dem 26. Januar wird verstärkt auf dem Platz gearbeitet. Auf dem Kunstrasen in Ochenbruck stehen vor allem mannschaftstaktische Inhalte im Mittelpunkt. Begleitet wird die Vorbereitung von einer Vielzahl an Testspielen. Gegner sind unter anderem der TSV Kornburg, der SC Germania, der Hängers SV, der 1. FC Schnaittach, die U19 der SpVgg Bayreuth sowie der SV Burgoberbach. Ein weiteres Testspiel gegen die U21 des FC Ingolstadt ist aktuell noch offen. Zudem wartet mit dem Pokalspiel gegen die DJK Ammerthal ein echter Gradmesser. Auch in der Mittelfränkischen Hallenmeisterschaft präsentierte sich der 1. SC zudem in sehr guter Form, zeigte ansprechenden Hallenfußball und belegte am Ende einen starken zweiten Platz, womit die Mannschaft auch in der Halle ein positives Gesicht abgab.

Teambuilding bewusst eingeplant Neben der sportlichen Arbeit legt der 1. SC Feucht großen Wert auf den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. „Der Teamzusammenhalt ist uns extrem wichtig“, betont der Coach. Geplant ist unter anderem ein gemeinsamer Abend mit Athletiktrainer und High-Performance-Coach Eray Yildirim. Ergänzt wird das Programm durch eine Yoga-Einheit mit einer externen Trainerin, um auch mentale Aspekte gezielt zu fördern. Bewegung im Kader Zur Winterpause hat der 1. SC Feucht mehrere Abgänge zu verzeichnen. Marco Hennemann (SV Stadeln), Eren Baysal (TSV Buch), Halil Gögüs (SC Germania) sowie Sadri Pacolli (Ziel unbekannt) haben den Klub verlassen. Als Neuzugang steht bislang Ajdin Aliskovic vom SC Germania fest. „Weitere Spielergespräche laufen aktuell noch“, so der Trainer.