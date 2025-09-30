Zweite kommt in Grünwettersbach unter die Räder

ASC Grünwettersbach 2 – FC Busenbach 2 (5:1)

Sonntag, 13:00 Uhr, beste Fußballzeit und gutes Wetter: Der FC Busenbach 2 gastierte beim ASC Grünwettersbach 2. Es entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie – und gleich der erste Schock für den FCB. Nach einem unglücklichen Start gingen die Hausherren früh mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Mit großem Willen erzwang Busenbach per Kopfball den Ausgleich. Plötzlich war das Momentum auf Seiten der Gäste, die sich mehrere Chancen herausspielten – leider ohne Erfolg. Stattdessen schlug der ASC kurz vor dem Halbzeitpfiff eiskalt zu und ging mit 2:1 in die Kabine.

Die zweite Hälfte begann verheißungsvoll, doch schnell nahm das Unheil seinen Lauf. Im Aufbauspiel häuften sich die Fehler, einfache Ballverluste luden Grünwettersbach immer wieder zu gefährlichen Angriffen ein. Ein Gassenpass mit anschließendem Torerfolg stellte auf 3:1 – ein Wirkungstreffer.

Der FCB versuchte nun alles, stellte auf Dreierkette um, um das Spiel noch einmal zu drehen. Doch dieser Plan sollte sich nicht auszahlen. Während die Busenbacher Offensive ins Leere lief, nutzte der ASC die neu entstandenen Räume eiskalt aus. Zwei späte Treffer besiegelten schließlich die 5:1-Niederlage.

Auch wenn Busenbach im ersten Durchgang mehrere hochkarätige Chancen hatte, wollte an diesem Tag der Ball einfach nicht mehr über die Linie. Die Spielleitung trug zusätzlich nicht zur Beruhigung der Partie bei, was den Gästen das Leben weiter erschwerte.

Am Ende bleibt eine bittere, aber verdiente Niederlage: Der ASC Grünwettersbach 2 war an diesem Tag einfach kaltschnäuziger und effizienter – der FC Busenbach 2 muss sich schütteln und die Lehren für die kommenden Spiele ziehen.

Bericht: Johannes Bitsch