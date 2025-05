Zweite ist Meister und steigt auf

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat durch den 1:0 (0:0)-Erfolg beim 1. FC Reimsbach die Meisterschaft in der Verbandsliga Süd-West erreicht und damit den Aufstieg in die Schröder-Saarlandliga perfekt gemacht. Der Vorsprung auf Verfolger FV Bischmisheim ist groß genug, so dass nach der Partie im Beckinger Gemeindeteil gefeiert werden konnte.

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat es geschafft. Nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg beim 1. FC Reimsbach ist das Malstatter Reserveteam bis zum Saisonende nicht mehr vom Spitzenplatz der Verbandsliga Süd-West zu verdrängen und steht somit als Aufsteiger in die Schröder-Saarlandliga fest. "Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir haben wieder Geduld bewahrt, dann muss halt auch mal ein Elfmeter reichen, um zum Sieg zu kommen. Da brauchten wir uns dann auch erst gar nicht nach dem anderen Ergebnis zu erkundigen. Es war letztlich verdient heute, auch wenn es so eng wie selten war in dieser Runde. Wir werden nun auch die letzten Spiele gewinnen wollen und freuen uns darauf, das letzte Heimspiel am kommenden Sonntag mit unseren Fans feiern zu können", sagte Trainer Sammer Mozain nach dem Spiel. Der kurz zuvor eingewechselte Jael Mutombo Nyota verwandelte in der 65. Minute einen Handelfmeter zum Gäste-Sieg. Zum Spielende hin dezimierten sich die Gastgeber noch kräftig. Bartek Kreft (89.) und Jacob Emmanuel Kroba (90. + 4.) sahen Rot, Osman Gök konnte wegen einer Zeitstrafe (90.) das Spielende auch nur vor der Seitenlinie verfolgen. Die beiden Rotsünder fehlen ihrem Team voraussichtlich am kommenden Samstag (16 Uhr) im Auswärtsspiel beim FC Phönix Kleinblittersdorf. Das FCS-Team kann am Tag danach um 17 Uhr mit seinen Fans auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld im Heimspiel gegen die SG Wadrill/Sitzerath die Meisterschaft und den Aufstieg feiern.