Zweite in zweiter Runde 1.FC Saarbrücken: Mozain-Team kommt in Brebach weiter

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat sich für die Zwischenrunde beim Hallenturnier des SV 19 Bübingen qualifiziert. Zunächst gab es ein 2:0-Sieg über den Bezirksligisten SF 05 Saarbrücken, ehe man sich vom Veranstalter, der ebenfalls in der Bezirksliga spielt, 2:2 trennte. Gegen den Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen mussten sich die Malstatter 3:4 geschlagen geben, so dass es im letzten Spiel einen Sieg geben musste., Gegen den Kreisligisten Saarbrücker SV gab es dann den erforderlichen Sieg, der mit 13:0 recht deutlich ausfiel. In der Gruppentabelle bedeutete das hinter dem SV Bliesmengen-Bolchen Platz Zwei. In der Zwischenrunde kommt es nun um 15.12 Uhr zum ersten Spi9el gegen den FC Kandil, danach steht noch ein Spiel gegen den FC Phönix Kleinblittersdorf (16.24 Uhr) an. Danach steht das Viertelfinale an.