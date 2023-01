Zweite in Wadern in den Punkterängen 1.FC Saarbrücken: Landesliga-Team wird Dritter und holt Masters-Punkte

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken schaffte es nach dem frühen Aus in Riegelsberg am Sonntag beim Turnier des FC Wadrill in die Punkte. Am Ende wurde das Team von Sammer Mozain sogar noch Dritter. Doch für die Masters-Qualifikation reicht es nicht mehr.

Nachdem in der Vorrunde bei Gegnern wie dem FV Diefflen und Masters-Titelverteidiger Sportfreunden Köllerbach kaum jemand mit dem Weiterkommen rechnete, belegte die Zweite des 1q FC Saarbrücken am Sonntag beim Turnier des FC Wadrill Platz Drei. In der Zwischenrunde gab es zunächst einen 9:0-Sieg über den TuS Hoppstädten, dem ein 2:3 gegen Diefflen folgte. Da Hoppstädten aber auch sein zweites Zwischenrundenspiel deutlich verlor, stand das Saarbrücker Landesliga-Team im Viertelfinale. Dort traf es auf die SpVgg. Quierschied, die auch Punkte für die Qualifikation brauchte. Das FCS-Team machte mit dem 2:1-Sieg einen dicken Strich durch diese Rechnung. Im Halbfinale musste sich das Malstatter Team dann dem SV Hellas Bildstock nach tollem Fight im Siebenmeterschießen mit 4:6 geschlagen geben. Im Spiel um Platz Drei setzte sich das blau-schwarze Team dann mit 3:1 gegen den Saarlandligisten VfL Primstal durch. "Wir hatten heute bis auf Alexander Jochum alle vorgesehenen Spieler dabei. Wir sind, wenn wir so wie heute viele Wechsel-Möglichkeiten haben, in der Lage, gute Hallenmannschaften zu schlagen, aber dann müssen auch alle da sein. Das ist uns an vielen Finaltagen nicht gelungen, Wir haben Bildstock bis ins Siebenmeterschießen Paroli geboten, aber wir können das nur punktuell umsetzen. Wichtig ist, dass wir ohne Verletzung blieben und mit einem guten Eindruck heimfahren. Wir spielen jetzt noch beim Turnier des SV Auersmacher ab Samstag in Kleinblittersdorf und dann konzentrieren wir uns wieder auf die Spiele im Freien", sagte Mozain nach dem "kleinen" Finale.