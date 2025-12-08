Zweite in der Zwischenrunde raus

In der Zwischenrunde des Hallenturniers des FV 09 Schwalbach erreichte die Zweite des 1. FC Saarbrücken Rang Drei und schied damit vorzeitig aus. Zum Tagesstart gab es eine 2:4-Niederlage gegen den Landesligisten SV Hülzweiler, im zweiten Spiel wurde musste man sich auch Landesligist FSG Bous mit 1:4 beugen, bevor es im letzten Gruppenspiel noch einen 3:1-Erfolg über den SC Reisbach gab, der wie die Malstatter in der Saarlandliga spielt. Bereits am Samstag geht es in der -Joachim-Deckarm-Halle weiter, wenn das FCS-Team am Hallenturnier des FC Kandil teilnimmt. Erster Gegner um 12.34 Uhr ist dann die Sportfreunde Heidstock aus der Bezirksliga Köllertal/Warndt.