Zweite in der Zwischenrunde in Brebach 1.FC Saarbrücken: Drei Siege bringen Qualifikation für den zweiten Tag

Die Landesliga-Mannschaft des 1. FC Saarbrücken hat sich mit drei Siegen als Gruppensieger in der Qualifikationsrunde durchgesetzt und tritt nun auch am Sonntag bei der Hallenfussball-Stadtmeisterschaft im Sportzentrum Brebach an. In der ersten Begegnung wurde am Samstag Ligakonkurrent FC St. Arnual mit 5:0 bezwungen, in der zweiten Begegnung gab es einen 7:1-Sieg über den in der Verbandsliga spielenden 1. FC Riegelsberg. Im abschließenden Gruppenspiel konnte der Bezirksligist SV 19 Bübingen mit 4:3 bezwungen werden. Am Sonntag trifft das blau-schwarze Team in der Gruppe K um 15.42 Uhr auf die in der Bezirksliga spielenden Sportfreunde Heidstock, ehe es im zwei8ten Spiel um 16.50 Uhr gegen den ebenfalls in der Bezirksliga spielenden FC Dorf im Warndt geht.