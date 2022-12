Zweite im Viertelfinale raus 1.FC Saarbrücken: Mozain-Team ohne Punkte

Das Landesliga-Team des 1. FC Saarbrücken hat beim Hallenturnier des SV 19 Bübingen, das im Sportzentrum in Brebach ausgetragen wurde, das Viertelfinale erreicht. Zunächst gab es einen 6:0-Erfolg über den Liga-Konkurrenten FC Kandil, ehe man sich im zweiten Spiel dem FC Phönix Kleinblittersdorf, einem weiteren Liga-Konkurrenten, mit 2:5 beugen musste. Im Viertelfinale zeigte sich Saarlandligist FC Rastpfuhl bei der 0:4-Niederlage als eine Nummer zu groß für das Malstatter Team, das am kommenden Wochenende an gleicher Stelle am Hallenturnier des FV Bischmisheim teilnimmt.