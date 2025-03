Zweite holt im Spitzenspiel vor großer Kulisse ein Remis

Derbytime, Freitagabend, Flutlichtspiel bei über 120 Zuschauern. Das Spitzenspiel der Kleisklasse B3 in der Albhöhe Arena, bei dem die Jäck-Elf aus Busenbach, den Zweitplatzierten aus Langensteinbach empfängt. Dank einer noblen Geste der Gäste, wurde das Spiel mit 15 Minuten Verzögerung

angepfiffen, was es den Hausherren ermöglichte, ihren Stammtorwart Joachimsthaler zwischen die Pfosten zu stellen. Chapeau für diesen Sportgeist, der in unserem Sport leider mehr und mehr verloren geht.

Von Beginn an gestaltet sich das von den Zuschauern erhoffte, intensive Spitzenspiel mit hohem Pressing auf beiden Seiten. Die erfahrene FCB-Reserve konnte besonders in den Anfangsminuten immer wieder schnell umschalten und kam durch ihre Mittelfeldakteure Schwab und Saalfrank gleich mehrfach vor das Gehäuse des SVL, letztlich jedoch ohne das erhoffte Ergebnis.

So dauerte es bis in die 19. Spielminute, ehe die Albhöhe das erste Tor des Abends beklatschten durfte. Einen langen Ball von Müller, konnte der einlaufende Altinger kurz vor der Grundlinie fest machen und beweisen, warum er zu den Top Scorern der Liga gehört. Aus spitzem Winkel hob er den Ball gekonnt über den heraus geeilten Torhüter und brachte die Rot-Schwarzen in Führung.

Weder der SVL, der durch eine starke Einzelaktion von Lars Becker gefährlich vor dem Tor auftauchte, noch der FCB, der sich immer wieder nach Standards zeigte, konnte im Verlauf der ersten Halbzeit ein weiteres Tor erzielen und so nahm die Jäck-Elf eine knappe, aber nicht unverdiente Führung mit in die Pause.

Zum Beginn der zweiten Hälfte brachte der SV Langensteinbach gleich mehrere frische Kräfte in die Partie, die von Beginn an gewillt waren, das Spiel zugunsten der Blauen zu drehen. Doch ehe diese Akteure ihr Können unter beweis stellen konnten, waren es erneut die Rot-Schwarzen, die zum Jubel ansetzten. Nach einem frühen Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte, war es Julius Deurer, der sich ein Herz fasste und die Kugel

über Freund und Feind hinweg im gegnerischen Gehäuse unterbrachte. Die aussichtsreiche Führung sollte jedoch keinen langen Bestand haben! Bereits drei Minuten nach dem 2:0 kamen die Gäste zu einem schmeichelhaften, aber vertretbaren Elfmeter, den der zuvor eingewechselte Hani Haji verwandelte. Zwar bekam der Keeper des FC Busenbach noch die Hände an den Ball, was allerdings nicht ausreichte, um das

Tor zu verhindern. Nach dem Anschlusstreffer kippte das Spiel zunehmend zugunsten der Gäste, die durch ihren im Durchschnitt 7 Jahre jüngeren Kader, scheinbar mehr Energiereserven zu bieten hatten als die Mannen des FCB, die dennoch tapfer den Angriffen der Gäste standhielten. Mit einer Ausnahme in der 68. Minute, in der es erneut Hani Haji war, der die Gäste zum Jubeln brachte und das 2:2 erzielte.

Bis in die Nachspielzeit kämpften beide Teams um jeden Ball und versuchten weitere Chancen zu kreieren. Vergebens hofften die Zuschauer allerdings auf einen spielentscheidenden Treffer, der an diesem Tag allen Anwesenden verwehrt bleiben sollte!

Die Reserven des FC Busenbach und des SV Langensteinbach trennen sich damit in einem sehr anschaulichen Spitzenspiel mit 2:2. Beide Vereine können angesichts der aktuellen Tabellensituation und dem abgelieferten Spiel sehr zufrieden mit der Entwicklung Ihrer „Zweiten“ sein.

Der FCB II ist stolz auf das große Interesse, welches sich an diesem Abend in einer sehr großen Kulisse widerspiegelte. Eine solche Anzahl an Zuschauern werden im Umkreis selbst einige erste Mannschaften nicht dauerhaft erzielen. Vielen Dank hierfür!

Die nächste Chance unsere „Zweite“ zu unterstützen, besteht am kommenden Sonntag 23.03. um 15 Uhr auf dem Sportplatz des TSV Palmbach.

Bericht: Steven Müller