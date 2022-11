Zweite holt die Punkte spät 1.FC Saarbrücken: Kuriose Schlussphase mit Eigentor und zwei Elfern

Einen eher untypischen und deshalb auch sehr spannenden Verlauf nahm das Sonntag-Spiel des FCS-Landesligateams gegen den SV Gersweiler. Nach torloser erster Hälfte bezwang das Team von Trainer Sammer Mozain den Gast aus dem südwestlichen Stadtteil Saarbrückens noch mit 3:1 (0:0). "Wir hatten schon im ersten Durchgang Chancen, sie erwiesen sich tatsächlich als so stark wie wir sie vermuteten. So mussten wir diesmal ohne Tore in die Pause. Auch im zweiten Durchgang waren wir näher am Tor als sie, es dauerte aber sehr lange bis wir endlich getroffen haben. Das war dann auch hochverdient", ergänzte er. Torschütze war Pierluigi Vella, der eine Vorlage von Calogero Raia verwertete (81.) Der Ausgleich in der 88. Minute fiel kurios und könnte, falls es eine Aufzeichnung gibt, zum Kacktor des Monats nominiert werden, so wie der FCS-Trainer ihn beschrieb. "Sie hatten dann einen Freistoß aus gut 25 Metern, den unser Torwart Lukas Gehring klärt. Der Ball flog hoch in die Luft, klatschte zwei Mal auf die Latte und sprang dann nach vorne ins Feld. Unglücklicherweise stand da Alden Hodzic, von dem aus der Ball ins Tor prallte". Doch in der Nachspielzeit erlaubten sich die Gäste zwei Rempler im Strafraum, die beide zu Strafstößen führten. Beide Male traf Vella vom ominösen Punkt. (90. + 3. und 90. + 6.). In der Tabelle liegt das FCS-Team weiter drei Punkte hinter dem SC Friedrichsthal zurück auf Rang Zwei, hat aber am übernächsten Mittwoch (16.11.) ein Spiel gegen die SG Blau-Weiß Karlsbrunn-Lauterbach nachzuholen. nachzuholen.