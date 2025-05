Zweite Heimpleite

Beide Teams liefen mit neu formierter Abwehrkette auf. Bei Hildburghausen kamen hier neben MK Johannes Schelhorn und Max Kupfer mit Martin Schleicher (Innenverteidiger) und Leandro Florschütz (auf der rechten Seite) neu dazu. Auch die Gäste hatten mit Frederic Leis einen neuen rechten Außenverteidiger, der wohl diese Position auch noch nicht so oft gespielt hat. Der ehemalige Crocker musste dann aber verletzungsbedingt zur Pause runter und zur Abklärung der Verletzung am linken Fuß in die Notaufnahme. Für den Tabellendritten aus Hildburghausen war es die zweite Niederlage in Folge. Sie liegen vor den weiteren Verfolgern noch sechs Punkte vorn. Sonneberg hat sich mit diesem Dreier und nun 35 Punkte auf dem Konto auf Position sieben verbessert. Sie haben wohl mit dem Abstieg nichts mehr zu tun.

Die erste Großchance im Spiel hatten die Platzhirsche. Aber Yannik Kuhles scheiterte freistehend am Gästekeeper. Hier hätte sich der Hildburghäuser mit einem Treffer selbst ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk bereiten können. Er wurde am Samstag 24 Jahre jung.

Diese Begegnung auf dem Hildburghäuser Kunstrasen wurde im Mittelfeld entschieden. Hier waren die beiden Sonneberger Akteure auf den Sechserpositionen Hannes Schreck und Gästekapitän Florian Scheidemann die entscheidenden Akteure. Und Scheidemann hatte dann Mitte der ersten Halbzeit auch noch die Muse, die Führung für Sonneberg zu markieren.

Ab der 60. Minute nahm die Begegnung dann noch mal Fahrt auf. Zunächst hätte Louis Göhring (zu viel Rückenlage) auf 0:2 erhöhen können. Auf der anderen Seite scheiterte Ali Imedashvili am Sonneberger Torwart und ergab hier den möglichen Ausgleich. Und im Gegenzug fiel dann doch das zweizte Auswärtstor. Hildburghausen schaffte aber nur vier Minuten später den Anschlusstreffer. Ob der Ball schon kurz zuvor die Torlinie überschritten hatte, wurde durch das anschließende Tor zur Nebensache. In der Schlussphase ging Hildburghausen klar auf den Ausgleich. Die Gäste kamen hier zu einige Kontermöglichkeiten. Nach einem Eckball von Colin Röhlig, der auf Sonneberger Seite alle ruhenden Bälle schlug, traf Philip Wittmann nur en Pfosten. In der 89. Minute fordern die Platzhirsche nach dem Zweikampf zwischen Ali Imedashvili und Philipp Holland Strafstoß. In der Nachspielzeit blockte dann der gleiche Spieler den Schuss von Imedashvili und sicherte Sonneberg den Sieg.